Beşiktaş yönetiminden kongre öncesi tepki çeken hamle. Camia ayağa kalktı

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş yönetiminden kongre öncesi tepki çeken hamle. Camia ayağa kalktı

Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçim öncesi yönetimin aldığı bir karar büyük tepki çekti. Çıkan karar sonrası camia ayağa kalktı.

Tarihinin en büyük yönetim krizini yaşayan Beşiktaş, 29 Aralık’ta olağanüstü seçime gidecek. Siyah beyazlılarda yönetimin son hamlesi camia içinde büyük tepki çekti.

Milliyet gazetesinden Bilal Meşe’nin haberine göre, 21 Aralık’ta yapılması gereken Divan Kurulu toplantısı, yaklaşan seçim nedeniyle iptal edildi.

Bir hafta sonra yapılacak kongreyi mazeret gösteren Beşiktaş Yönetimi, İstanbul dışından gelecek üyelerin arka arkaya iki hafta taşınmak zorunda kalacaklarını, bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Siyah-beyazlı camiada bu durum, “Yangından mal kaçırma” ve “Oldu-bitti” olarak yorumlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan birçok tartışmanın, Divan Kurulu’nda akil insanlar tarafından görüşülmesinin daha doğru olacağını dile getiren Beşiktaşlılar, “Böylece muhalefetin konuşmasına izin verilmedi. Mali tablolar konusunda hesap sorma fırsatı elden gitti. Kısacası, bu yönetimin artı ve eksilerini tartmak eylül-ekim aylarında yapılacak idari ve mali genel kurula kaldı. Divan Kurulu toplansa bunlar konuşulabilecekti” yorumunu yaptı.

Öte yandan Denetim Kurulu’nun, henüz raporunu Divan Kurulu’na teslim etmediği, bu nedenle konuşulacak somut rakamların da olmayacağı belirtildi.

TÜZÜK İHLALİ

Hukukçular, Divan Kurulu toplantısının aralık ayı içerisinde yapılmamasını tüzük ihlali olarak değerlendirdi.

Beşiktaş’ın tüzüğünde, “Divan Kurulu; Mart, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yıl içerisinde 3 (üç) kez, Divan Başkanlık Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun da katılımı ile olağan toplanır” ifadesi yer alıyor.

Bugüne kadar birçok bilgilendirmeyi telefonlara mesajla ileten Beşiktaş Divan Kurulu bu kez internet sitesini tercih etti. Toplantının ertelenmesini kulübün internet sitesinden duyuran Divan Kurulu, yeni toplantı tarihinin yeni başkanla birlikte belirleneceğini açıkladı.

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