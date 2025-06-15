Beşiktaş, Zambo Anguissa'nın transferi için 3. kez teklif götürdü

29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Zambo Anguissa için Beşiktaş Napoli'ye üçüncü teklifini yaptı.

18 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Oyuncunun transferinde ısrarlı olan Beşiktaş Napoli'ye 18 milyon Euro olan bonservis bedelini 14 milyon Euro + 4 milyon Euro olarak ödemeyi teklif etti.

Daha önce yaptığı iki teklif İtalyan ekibi tarafından kabul edilmeyen siyah beyazlılar üçüncü teklifin yanıtını beklemeye başladı. Sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş bu transfer için uğraşlarını sürdürüyor.