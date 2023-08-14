Beşiktaş Zaynutdinov'da mutlu sona çok yakın

Geçtiğimiz sezonu üçüncü bitiren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi yolunda emin adımlarla yürüyen Beşiktaş'ta trasnfer çalışmaları sürüyor.

Siyah Beyazlılar'ın son olarak İngiliz yıldız Alex Oxlade Chamberlain'i kadrosuna katmasının ardından Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov'da mutlu sona ulaştı.

CSKA Moskova’da forma giyen Kazakistanlı oyuncu için Rus ekibi ile görüşen siyah beyazlılarlar, 4,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek olan Zaynutdinov, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Futbol federasyonun talimat değilikliği ile 25 yaşındaki Kazak oyuncu, Süper Lig’de yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibi ile çıktığı 27 maçta 1 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol attı.