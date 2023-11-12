Beşiktaş Zaynutdinov'un son halini paylaştı: Yorumsuz!

Beşiktaş, Başakşehir karşısında yüzüne darbe alan ve hastaneye kaldırılan Bakhtiyor Zaynutdinov ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş Zaynutdinov'un son halini paylaştı: Yorumsuz!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta, Bakhtiyor Zaynutdinov, Opoku ile girdiği mücadele sonrası yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı ve sakatlandı.

Hastaneye kaldırılan Zaynutdinov'un son halini paylaşan Beşiktaş'tan tepki geldi.

''YORUMSUZ''
Bakhtiyor Zaynutdinov'un şişen gözünü paylaşan Beşiktaş, ''Yorumsuz!'' notunu düştü.

FAULÜ BAŞAKŞEHİR KULLANDI

Opoku ile Zaynutdinov'un yaşadığı pozisyon sonrası hakem faulü Başakşehir'e verdi.

Bu karar taraftarlar ve Beşiktaş kulübesinden büyük tepki aldı.

Ayrıca mücadele sarı kartı bulunan Opoku'ya herhangi bir kart çıkmadı.

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