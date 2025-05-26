Beşiktaş zenginden alıp fakire verdi!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş son olarak evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Yıllar sonra Rizespor'a kaybeden Beşiktaş, Anadolu ekiplerine karşı verdiği puanlarla tepkilere maruz kaldı.

BEŞİKTAŞ İLKLERİ YAŞATTI

Beşiktaş'ın bu sezonki bazı yenilgileri ilklere sahne oldu.

İşte o ilkler;

Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş (Adana Demirspor ligde ilk galibiyetini aldı.)

Beşiktaş 2-4 Göztepe (Göztepe ilk deplasmanda galibiyetini aldı.)

Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK (Gaziantep FK 7 ay sonra ilk deplasmanda galibiyet aldı.)

Konyaspor 1-0 Beşiktaş (Beşiktaş ilk kez 9 kişi kalan bir rakibine yenildi.)

Beşiktaş 1-2 Rizespor (Rizespor) 19 yıl sonra ligde Beşiktaş deplasmanında galip geldi.)

DERBİ MAÇLARI BAMBAŞKA

Beşiktaş Kulübü, bu sezon taraftarlarını bir tek derbi performanslarıyla mutlu etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı aldığı sonuçlarla sınıfı geçti.

İşte Beşiktaş'ın derbi maçları;

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-1 Trabzonspor

Beşiktaş 2-1 Galatasaray

Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş