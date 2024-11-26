Beşiktaş zirveden bu kadar uzak kalmamıştı. Son 4 sezonun en kötü dönemi

Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kalan Beşiktaş, şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunun ardından 12 maç sonunda zirveyle arasındaki puan farkının en çok olduğu dönemi yaşadı.



Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan alabilen siyah-beyazlılarda kötü gidişat, Göztepe karşısında da sürdü. İzmir ekibi karşısında 2-0 öne geçtiği müsabakayı 4-2 kaybeden "Kara Kartallar", 1 haftayı bay geçtiği ve 12 müsabaka oynadığı bu süreçte ilk sırada yer alan Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk ihtimalini iyice zayıflattı.

Şampiyonluk sezonunun ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la ligde istediği sonuçları almakta güçlük yaşayan Beşiktaş, 2021-2022'deki 12 maçlık süreçte 20 puan toplayabildi. Söz konusu periyotta lider Trabzonspor'un 10 puan arkasında yer alan siyah-beyazlı ekip, sezonun devamında teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe gitti.



Beşiktaş bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 12. haftayı 6. sırada noktalarken, sezon sonunda zirvenin 22 puan uzağında kaldı.



2022-2023 SEZONU KÖTÜNÜN İYİSİ



Siyah-beyazlılarda 2022-2023 sezonu ise bu periyottaki en iyi süreç oldu. Söz konusu sezonun 12. maçında Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Şenol Güneş'le dolduran siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 yenerek puanını 22'ye yükseltti ve lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı ekip 12 haftalık süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, haftayı 4. sırada noktaladı. Beşiktaş sezonun sonunda ise 88 puan kazanarak şampiyon olan Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak 78 puanla sezonu 3. sırada tamamladı.



Geçen sezon da Beşiktaş adına işler yolunda gitmedi. Yine kasım ayında şampiyonluk umutlarından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir'i yenerek girdiği 12. haftada puanını 22'ye yükseltse de 31 puanlı lider Fenerbahçe'yi 9 puan geriden takip etti.

Bu süreçte üst üste teknik direktör değişiklikleri yaşayan Beşiktaş 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldığı periyodun devamında da işleri yoluna koyamadı ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın 46 puan gerisinde kötü geçen sezonu tamamladı.



ZİRVEYLE ARASI BU SEZON DAHA DA AÇIK



Lige peş peşe galibiyetlerle başlayan Beşiktaş'ta elde edilen son şampiyonluğun sonrasında 12. müsabakalar itibarıyla liderin en uzağına düştüğü dönem ise bu sezon oldu.

Kadro derinliği konusunda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan ve taraftarlarından bu yönde eleştiriler alan siyah-beyazlı takım, ligde üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzaklaştı. Son 4 lig maçında olası 12 puandan yalnızca 1'ini alan siyah-beyazlılar; Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında 3 puana ulaşamadı. Beşiktaş bu süreç sonunda ise lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı.



Geride kalan 12 maçında 6 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberlik alan Beşiktaş, 21 puan toplayarak şampiyonluk sonrası oynanan 4 sezondaki en kötü ikinci puana erişti.