Beşiktaş'a 10 numara transfer: Rota Arjantin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a 10 numara transfer: Rota Arjantin

Beşiktaş'ın Boca Juniors forması giyen Milton Delgado için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Transfer sezonuna David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayarak hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta yeni hedefin orta saha olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlıların Boca Juniors forması giyen 20 yaşındaki ön libero Milton Delgado için harekete geçtiği iddia edildi.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Milton Delgado için Boca Juniors'a 4 milyon 800 bin euro bonservis ve 1 milyon euroluk bonus maddesi önerdiği belirtildi.

Boca Juniors'ın Beşiktaş'tan gelen bu teklifi reddettiği aktarıldı.

Milton Delgado, geride kalan sezonda Boca Juniors'ta 13 maça çıktı ve 1 asist üretti.

Arjantinli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. 20 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro.

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