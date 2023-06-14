Beşiktaş'a 19'luk süper yetenek: Enes Tepecik

Beşiktaş'ın Avusturya'nın Rapid Wien takımında oynayan Türk oyuncu Enes Tepecik'le anlaştığı ileri sürüldü.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen genç futbolcunun siyah beyazlı formayı giymek için çok istekli olduğu belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bu gelişmeyi doğruladı. Romano, yaptığı paylaşımda siyah-beyazlıların, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik ile ilgilendiğini duyurdu.

Orta sahanın ortasında görev yapan ve "süper yetenek" denilen 19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.