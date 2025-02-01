Beşiktaş’a 2 yıldızından kötü haber geldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Norveç'e gittiği belirtilip, "Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer’in iki günlüğüne ülkesi Norveç’te olması nedeniyle bugünkü antrenman, Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi. " denildi.

Ek olarak Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı." ifadeleri yer aldı.

Sakatlığı bulunan isimler Tayyip Talha Sanuç'la ilgiliyse şu ifadeler kullanıldı:

"Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü."