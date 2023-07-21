Beşiktaş'a 280 milyon liralık gelir

Yeni sezon kombinelerini satışa sunan Beşiktaş'ta tüm biletlerin satıldığı açıklandı. Siyah-beyazlılar böylelikle kombine satışlarından 280 milyon liralık dev bir gelir elde etti.

Beşiktaş'a 280 milyon liralık gelir

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta 2 gün önce satışa sunulan tüm kombinelerin tükendiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten "Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

280 MİLYON LİRALIK GELİR
Milliyet’te yer alan habere göre ise siyah-beyazlılar 2023/24 sezonu için satılan 21 bin 800 kombineden, 280 milyon liralık bir gelir elde ettiği belirtildi.

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