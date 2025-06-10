Beşiktaş'a 5 milyon euro kazandırarak gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a 5 milyon euro kazandırarak gidiyor

Rio Ave, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Beşiktaş'ın genç yıldızı Demir Ege Tıknaz'ı, 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz'in Rio Ave kulübünde geçiren Beşiktaş'ın genç yıldızı Demir Ege Tıknaz'ın geleceği belli oldu.

Portekiz ekibi, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdiğini siyah beyazlı kulübe bildirdi.

1,93'lük milli futbolcu geçtiğimiz sezon Rio Ave formasıyla Portekiz Ligi'nde 28 maça çıkmış, 4 gol atıp 2 de asist üretmişti.

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