Beşiktaş'a 5 milyon euro kazandırarak gidiyor

Geçtiğimiz sezonu Portekiz'in Rio Ave kulübünde geçiren Beşiktaş'ın genç yıldızı Demir Ege Tıknaz'ın geleceği belli oldu.
Portekiz ekibi, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdiğini siyah beyazlı kulübe bildirdi.
???? Rio Ave, Demir Ege Tıknaz’ın satın alma opsiyonunu kullanacağını Beşiktaş’a resmen bildirdi!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 10, 2025
• Bugün saat 17.00’ye kadar resmi yazıyı ileteceklerini söylediler. Beşiktaş, bu resmi yazının gelmesini bekliyor.
1,93'lük milli futbolcu geçtiğimiz sezon Rio Ave formasıyla Portekiz Ligi'nde 28 maça çıkmış, 4 gol atıp 2 de asist üretmişti.