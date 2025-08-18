Beşiktaş'a Ada'dan iyi haber! İstiyorlar

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan isimlerden Alex Oxlade-Chamberlain'e talip çıktı.

Mirror'un özel haberine göre; Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği İngiliz orta saha için İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile görüşmelere başladı.

Haberde Chamberlain ile ilgilenen Premier Lig kulüpleri de olduğu belirtilirken, 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun ülkesine dönmek istediği kaydedildi.

OSAYI-SAMUEL'E İMZA ATTIRMIŞLARDI

Mavi-beyazlı kulüp daha önce de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ın kapısından dönen sağ bek Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağlamıştı.

Geçen sezon siyah beyazlı formayla 20 maça çıkan Chamberlain 1 gol atmıştı.