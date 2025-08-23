Beşiktaş'a Al Musrati müjdesi! Victor Nelsson formülü masada

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a Al Musrati müjdesi! Victor Nelsson formülü masada

Beşiktaş'ta gözden düşen Libaylı orta saha oyuncusu Al Musrati'ye Serie A ekibi Hellas Verona talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralayan Hellas Verona bu kez da Beşiktaş'ın gözden çıkardığı yıldız oyuncu Al Musrati'ye talip oldu.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Al Musrati ile ilgilenen Verona, Libyalı orta saha oyuncusunu Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Solskjaer'in planları arasında yer almayan 29 yaşındaki oyuncu henüz forma şansı bulamadı. Siyah beyazlı yönetim Musrati'yi elden çıkararak hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında boşluk yaratmak istiyor.

