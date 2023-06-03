Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku

Geçen sene Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira, tazminatının bir kısmını alamaması üzerine FIFA'ya başvurmuştu. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ise kararını verdi.

Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve bekleneni veremeyen Alex Teixeira, 4 Temmuz 2022'de Beşiktaş ile yollarını ayırdı. Brezilyalı, ayrıca tazminat konusunda da anlaşmaya vardı. Buna göre Beşiktaş, Teixeira'ya 15 Temmuz'a kadar 280 bin euro, ardından 4 ay boyunca 92.500 euro ödeme yapacaktı. Beşiktaş ilk ödemeyi yaparken, kalan 4 aylık toplam 370 bin euro ödemeyi yapmadı.

TEİXEİRA'YI HAKLI BULDU
Alex Teixeira ise bu ücretin yüzde 10 cezai şartla birlikte toplam 407 bin euro olarak ödenmesi için FIFA'ya başvurdu. FIFA Uyuşmazlık ve Çözüm Kurulu da Alex Teixeira'yı haklı bularak 407 bin euro'nun ödenmesini Beşiktaş'a tebliğ etti.

TRANSFER YASAĞI TEHLİKESİ
FIFA, Beşiktaş'ın son 2 yıl içerisinde ikinci kez ihlalde bulunduğu için kınanmasına karar verdi ve 45 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda transfer yasağı getirilebileceğini iletti.

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