Beşiktaş aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu

Süper Lig'de yeni sezon için çalışmaları sürdüren Beşiktaş'ta, gündeme West Ham United ile sözleşmesi sona eren Arjantinli Manuel Lanzini geldi.

Beşiktaş aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu

Beşiktaş'ta transferde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 10 numara, sağ stoper, 2 kanat oyuncusu ve bir defansif orta saha transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

10 numara için gündeme gelen isim Arjantinli Manuel Lanzini oldu. Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United’la sözleşmesi biten 30 yaşındaki Arjantinli yıldızın kısa süre önce menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildiği belirlendi.

Lanzini'nin istediği fiyatı öğrenecek olan siyah beyazlılar, transfere buna göre karar verecekler.

Futbola River Plate’te başlayan Manuel Lanzini 2014 yılında 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’ye transfer olmuştu.

2015-2016’da kiralık olarak West Ham forması giyen Arjantinli yıldız sezon sonu 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibinin kadrosuna katıldı.

Lanzini, West Ham’da 230 resmi maça çıkarken 33 gol, 28 asiste imza attı.

Lanzini transferi gerçekleşirse Arjantinli Delgado'dan sonra bu ilk olacak. Beşiktaş'ta 10 numara pozisyonunda görev yapan son Arjantinli 2006-2010 yıllarında forma giyen Delgado olmuştu.

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