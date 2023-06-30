Beşiktaş'a Barcelona'dan müjde

Barcelona Siyah - Beyazlıların transfer listesinde bulunan ve geçen sezonu Lecce'de kiralık geçiren Fransız oyuncusu Samuel Umtiti'yle yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş'a Barcelona'dan müjde

Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişmeyi Katalan devi açıkladı.

Barcelona, Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin 2025-2026 sezonunda bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya gelecek kariyerinde bol şans diledi.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDE
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Futbol Direktörü Mateu Almany ile görüşmüştü.
İspanyol basını Kazancı'nın, Barcelona'dan bazı futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığını, bu isimlerden birinin de Umtiti olduğunu açıklamıştı.
Lecce formasıyla bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Samuel Umtiti gol atma başarısını gösteremedi.

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