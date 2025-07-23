Beşiktaş'a bir şok daha: 'Paramı verin gideyim 2' vizyonda

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Beşiktaş'a bir şok daha: 'Paramı verin gideyim 2' vizyonda

Beşiktaş'a Alex Oxlade Chamberlain'in ardından bir şok talep de Al-Musrati'den geldi.

Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Kadroda düşünülmeyen ve alacaklarının hepsini talep eden İngiliz yıldız Alex Oxlade Chamberlain'in ardından bileti kesilen bir başka isim Al-Musrati de aynı yolu seçti.

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Fotomaç'ın haberine göre; kendisine yeni bir kulüp bulması söylenen Libyalı oyuncu, siyah beyazlı yönetime "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız 2 yıllık paramı ödersiniz öyle giderim" cevabını verdi.

Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi Al-Musrati'ye kulüp aramaya başladı.

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