Beşiktaş'a bir şok daha: 'Paramı verin gideyim 2' vizyonda

Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Kadroda düşünülmeyen ve alacaklarının hepsini talep eden İngiliz yıldız Alex Oxlade Chamberlain'in ardından bileti kesilen bir başka isim Al-Musrati de aynı yolu seçti.

Fotomaç'ın haberine göre; kendisine yeni bir kulüp bulması söylenen Libyalı oyuncu, siyah beyazlı yönetime "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız 2 yıllık paramı ödersiniz öyle giderim" cevabını verdi.

Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi Al-Musrati'ye kulüp aramaya başladı.