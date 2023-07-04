Beşiktaş'a Brezilyalı 10 numara

10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre, geçen hafta İngiltere'ye giden sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Nottingham Forest ile masaya oturduğu ortaya çıktı.

Ocak ayında Palmeiras'tan bedelsiz olarak İngiltere'ye transfer olan Scarpa beklediğini bulamamış ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Nottingham'dan ayrılma kararı alan 29 yaşındaki futbolcu konusunda Beşiktaş'ın resmi transfer girişimlerine başladığı kaydedildi.

Siyah-Beyazlılar'ın Gustavo Scarpa'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptığı ifade edildi.

Oyuncuya İtalya, Almanya, Yunanistan ve ülkesi Brezilya'dan birçok talibi olduğu yazıldı.

Oyuncunun kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.

Brezilya'da Palmeiras ve Fluminense'de oynayan Scarpa, çıktığı 237 maçta 33 gol atarken 58 asist yaptı.