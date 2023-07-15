Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha

Transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, gündemine yeni bir ismi aldı.

Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha

Editör: Hamza Özalkuş

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Santos, Rodrigo Zalazar transferinde olumsuz sonuç aldı.

Bu gelişme sonrası Brezilya ekibi Bruno Henrique ve Roberto Pereyra ile ilgileniyor.

Ancak haberin devamında Santos'un Beşiktaş ile transfer yarışına girdiği yazıldı.

Beşiktaş, Bruno Henrique'yi transfer etmek istiyor.

Santos, Brezilyalı orta saha için için görüşmelere iki hafta önce başlamış ancak yüksek ücret talebi nedeniyle ilerleme kaydedilememişti.

Brezilya ekibi, oyuncuyu transfer etmek için bir kez daha girişimde bulundu.

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