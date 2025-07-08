Beşiktaş'a büyük şok! İmzaya kalan transferde pürüz

David Jurasek ve Tammy Abraham ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın Jens Cajuste transferini bitirme noktasına geldiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlıların transferi için geri sayıma geçtiği İsveçli orta sahanın flaş bir karara imza attığı öne sürüldü.

JENS CAJUSTE'DEN BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!

Di Marzio'nun haberine göre; Jens Cajuste'nin Beşiktaş ve Napoli arasında transfer için anlaşmanın sağlanmış olmasına rağmen beklemeye geçtiği kaydedildi. İsveçli futbolcunun transfer için henüz onay vermediği kaydedildi. 25 yaşındaki orta sahanın, Premier Lig'den teklifler aldığı vurgulandı.

Jens Cajuste'nin Napoli ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. İsveçli oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.