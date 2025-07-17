Beşiktaş'a büyük şok: KAP'a bildirilen transfer için resmi açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a büyük şok: KAP'a bildirilen transfer için resmi açıklama

Beşiktaş, daha önce KAP'a bildirdiği Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelmemek için bir kez daha ek süre istemesi üzerine transferden vazgeçtiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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