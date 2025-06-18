Beşiktaş'a büyük teklif geliyor! 18 milyon sterlin kasaya girecek

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a büyük teklif geliyor! 18 milyon sterlin kasaya girecek

Beşiktaş Kulübü'nde geleceği merak konusu halinde olan Semih Kılıçsoy'a flaş bir talip çıktı. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, genç golcü için kesenin ağzını açtı.

Beşiktaş altyapısından yetişen genç golcü Semih Kılıçsoy'un Premier Lig'den talibi olduğu iddia edildi.

TEAMtalk'ın haberine göre; Bu sezon yeniden Premier Lig'e yükselen Leeds United, Fulham'dan Rodrigo Muniz, Union SG'den Noah Sadiki ile birlikte Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un peşinde.

Haberde, Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen İngiliz ekibinin milli santraforu uzun süredir takip ettiği belirtildi.

Öte yandan söz konusu transfer için 18 milyon Sterlin'in yeterli olabileceği yazıldı.

rf.jpeg

Son Haberler
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 16 milyon Temmuz'da büyük şok yaşayacak
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 16 milyon Temmuz'da büyük şok yaşayacak
Yapay zekaya asla sorulmaması gereken sorular ortaya çıktı! Ciddi tehlikeler açıklandı
Yapay zekaya asla sorulmaması gereken sorular ortaya çıktı! Ciddi tehlikeler açıklandı
Şampiyondan göz yaşartan hareket: Eski Fenerbahçeliye jest
Şampiyondan göz yaşartan hareket: Eski Fenerbahçeliye jest
Asya borsaları karışık seyrediyor: Orta Doğu gerilimi ve Fed etkisi! (18 Haziran 2025)
Asya borsaları karışık seyrediyor!
Altının gramı güne düşüşle başladı! İşte altında son rakam (18 Haziran 2025)
Altının gramı güne düşüşle başladı! İşte altında son rakam (18 Haziran 2025)