Beşiktaş'a büyük teklif geliyor! 18 milyon sterlin kasaya girecek

Beşiktaş altyapısından yetişen genç golcü Semih Kılıçsoy'un Premier Lig'den talibi olduğu iddia edildi.

TEAMtalk'ın haberine göre; Bu sezon yeniden Premier Lig'e yükselen Leeds United, Fulham'dan Rodrigo Muniz, Union SG'den Noah Sadiki ile birlikte Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un peşinde.

Haberde, Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen İngiliz ekibinin milli santraforu uzun süredir takip ettiği belirtildi.

Öte yandan söz konusu transfer için 18 milyon Sterlin'in yeterli olabileceği yazıldı.