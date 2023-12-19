Beşiktaş'a Çarşı'nın nefesini kestiği ünlü golcü geliyor. İşte ilk transfer

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Beşiktaş'a Çarşı'nın nefesini kestiği ünlü golcü geliyor. İşte ilk transfer
Beşiktaş'ta Aboubakar ayrılığının netleşmesinin ardından gündeme gelen golcü transferi netliğe kavuşuyor. Çarşı hayranı futbolcu geliyor.

Beşiktaş'ta yönetim kurulunun transfer kararı belli olmuştu. Buna göre ara transferde stoper, orta saha ve santrfor alınacağı belirtilmişti.

Arayışlar sürerken, Aboubakar'la ayrılık kararının netleşmesi dikkatleri santrfor transferine çevirdi.

Siyah beyazlı takımın gündemine gelen ilk isim Leipzig'in golcüsü Timo Werner oldu.

Werner, 2017 yılında Leipzig formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti. Beşiktaş'ın ünlü Çarşı grubuyla birlikte taraftarların müthiş tezahüratı karşısında şaşkınlık yaşamış, kulaklarına tıkaç takarak oyuna devam etmeye çalışmış, 32. dakikada ise kendi isteği ile oyundan çıkmıştı.

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Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl maçın ardından “Werner nefes alamadığını söyledi ve çıkmak istedi. Ama şu an durumu iyi” demişti.

Werner'in kiralık olarak alınabileceği belirtildi.

TIMO WERNER KİMDİR?

- 5 Mart 1996 Stuttgart doğumlu.

- Futbola Stuttgart'ta başladı. 2016 yılında Leipzig'e transfer oldu.

- 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Chelsea'da oynadı. Daha sonra tekrar Leipzig'e döndü.

- Futbol hayatında 429 resmi maçta 176 gol attı.

- Alman Milli Takımı'nda 57 maçta 27 golü bulunuyor.

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