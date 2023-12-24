Beşiktaş'a Çebi'nin inadının faturası 8.3 milyon euro. Hasan Arat ödemezse transfer yapamayacak

Beşiktaş'a 2019-20 sezonunun başında Villarreal’den 2.5 milyon euro karşılığında gelen İspanyol stoper Victor Ruiz, bir yıl kaldı olaylı bir şekilde ayrıldı.

Victor Ruiz'in ayrılış sürecini, sonrasını ve kulübe çıkan faturayı usta gazeteci Mustafa Anıklı, Milliyet'te madde madde anlattı. Buna göre;

- Beşiktaş, Covid-19’u gerekçe göstererek, futbolcunun maaşından 270 bin euro kesinti yapmak istedi. Ancak Ruiz bunu kabul etmeyerek üç aylık alacağını istedi.

- 160 bin euro alacağı, 3 bin euro da kirası olmak üzere aylık 163 bin euro talep eden oyuncunun üç aylık maaş alacağı 480 bin euroydu.

- Kulübün profesyonelleri, futbolcuya karşı ellerinin güçlü olması açısından yarısının verilmesini talep etti. En azından 240 bin euroluk ödeme Ruiz’in yolunu tıkayacaktı. Ancak dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi bunu kabul etmedi ve sonuna kadar gidilmesini istedi.

- Bunun üzerine Ruiz, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek, haklı fesih yaptı. Bunun sonrasında da tüm parasını istemek için FIFA’nın kapısını çaldı.

- FIFA da Beşiktaş’a savunma hakkı vermek için bir yazı gönderdi. Siyah-beyazlılarda bu yazı, iki çalışana gitti; biri başkan asistanı, diğeri de raporlama sorumlusuydu. Ancak ikisi de bunu hukuk servisine yansıtmadı. İhmal mi, unutkanlık mı, başka bir şey mi bilinmez, Beşiktaş bu sayede(!) savunma hakkını kaybetti. Kısacası Beşiktaş, her şeyi kabul etmiş gibi göründü.

- Bunun sonrasında davalar birbirini takip etti. Kartal, İsviçreli bir hukuk bürosuyla anlaştı. (Onlara da ciddi anlamda bir bedel ödedi.)

- Ama nafile... FIFA faturayı Beşiktaş’a kesti. Ardından da CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) süreci başladı. 20 Aralık’ta bu da sonuçlandı ve siyah-beyazlılar, 2.3 milyon euro ödemeye mahkum oldu.

- Villarreal’den 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Victor Ruiz, son davanın ardından toplam 3 yıllık sözleşmesinin karşılığını, yani 5.3 milyon euronun tamamını da cebine koymuş olacak.

- CAS, sözleşme boyunca olan bedeli ödemeye hükmettiği için menajeri de toplam 530 bin euro tahsil edecek. Yani kulübün cebinden, ödenen ve ödenecek olan (100 bin eurodan fazla olan) dava ve avukatlık masrafları hariç, 8,3 milyon euro çıkacak.

- Beşiktaş, CAS’ta kesinleşen bu kararın sonrasında, 2.3 milyon euroyu ödemeden yeni bir transfer yapamayacak.