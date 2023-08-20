Beşiktaş'a Cenk Tosun ve Salih Uçan müjdesi

Editör: Fatma Demirkaya

Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, dış transferin ardından iç transferde de hareketli günlerini yaşıyor.

Siyah Beyazlılar, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile el sıkışmak üzere.

Sezona giriş yapmadan sözleşme pazarlıklarına başlayan siyah-beyazlılar iki isimle de pazarlıkları bitirme noktasına geldi.

Beşiktaş'tan yıllık 8.5 milyon TL kazanan Salih Uçan'ın 40 milyon TL istediği biliniyor.

Siyah Beyazlı kulüp ilk olarak Salih'e 18 milyon TL teklif yaptı.

Bu teklifi beğenmeyen Salih Uçan, Beşiktaş'tan yeni bir teklif istedi.

Siyah-beyazlılar, Salih'in bu talebini kabul etti ve zamlı bir teklif daha yaptı.

Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun ile 1.5 milyon euro üzerinden kısa süre içinde anlaşma sağlandı.

Siyah Beyazlıların ilk teklifini diretmeden kabul eden Cenk Tosun, bu hareketiyle yönetimi mutlu etti.