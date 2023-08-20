Beşiktaş'a Cenk Tosun ve Salih Uçan müjdesi

Beşiktaş, iç transferde Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme yenileme konusunda her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'a Cenk Tosun ve Salih Uçan müjdesi

Editör: Fatma Demirkaya

Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, dış transferin ardından iç transferde de hareketli günlerini yaşıyor.

Siyah Beyazlılar, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile el sıkışmak üzere.

Sezona giriş yapmadan sözleşme pazarlıklarına başlayan siyah-beyazlılar iki isimle de pazarlıkları bitirme noktasına geldi.

Beşiktaş'tan yıllık 8.5 milyon TL kazanan Salih Uçan'ın 40 milyon TL istediği biliniyor.

Siyah Beyazlı kulüp ilk olarak Salih'e 18 milyon TL teklif yaptı.

Bu teklifi beğenmeyen Salih Uçan, Beşiktaş'tan yeni bir teklif istedi.

Siyah-beyazlılar, Salih'in bu talebini kabul etti ve zamlı bir teklif daha yaptı.

Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun ile 1.5 milyon euro üzerinden kısa süre içinde anlaşma sağlandı.

Siyah Beyazlıların ilk teklifini diretmeden kabul eden Cenk Tosun, bu hareketiyle yönetimi mutlu etti.

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı Dünya
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı
Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi Magazin
Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi
Klimada 'sıcaktan ölme' riski. Ezberleri bozacak araştırma Dünya
Klimada 'sıcaktan ölme' riski. Ezberleri bozacak araştırma
Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı Spor
Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı
CHP'li Gürsel Tekin'den Ali Babacan'a canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun Güncel
CHP'li Gürsel Tekin'den Ali Babacan'a canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun
İstanbul’da vale cinayeti. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasında Güncel
İstanbul’da vale cinayeti. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasında