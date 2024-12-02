Beşiktaş’a Cherki transferinde İngiltere’den bir rakip daha çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’a Cherki transferinde İngiltere’den bir rakip daha çıktı

Lyon’un genç yıldızı Cherki’ye İngiltere’den bir talip daha çıktı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu belirtiliyor.

Lyon forması giyen Rayan Cherki için West Ham United iddiası geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Fransa'daki potansiyelli futbolcuları takip ediyor. West Ham United'ın listesindeki isimlerden birinin de Cherki olduğu öne sürüldü.

Fransa'da önemli bir ekonomik sorunla karşı karşıya olan Lyon, 21 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Cherki'nin adı İngiltere'den daha önce de Liverpool ile anılmıştı.

Lyon'da bu sezon 14 maçta süre bulan Rayan Cherki, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Cheriki’nin Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu ve oyuncu için 20 milyon euroluk bonservisin gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

Son Haberler
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Sarıyer'de denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Yürüyüş yaparken ölen doktora hazin tören. Amerikan Hastanesi'nin Başhekimiydi
Yürüyüş yaparken ölen doktora hazin tören. Amerikan Hastanesi'nin Başhekimiydi