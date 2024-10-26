Beşiktaş’a derbi öncesi büyük müjde. Antrenmana çıkıyor

Beşiktaş’ta Pazartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi sakatlık sorunu devam ediyor. Siyah beyazlılarda kaleci Mert Günok, Rashica ve Paulista’nın sakatlığı devam ediyor. Sakat oyuncularının hangilerinin derbiye yetişebileceği merak konusu oldu.

Gazeteci Sercan Dikme, Sports Digitale yayınında müjdeli haberi verdi. Dikme, sakatlığı bulunan oyunculardan Rashica’nın takımla birlikte çalışacağını söyledi. Dikme, Paulista ve Mert Günok’un ise oynama ihtimalinin zor olduğunu belirtti. Dikme, sakat oyuncular içinde derbide forma giyme ihtimali en düşük oyuncunun Mert Günok olduğunu vurguladı.

Sercan Dikme: Milot Rashica, Galatasaray maçında oynayabilecek durumda. Sakatlığını atlattı ve yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Paulista’nın Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük. Mert Günok’un da oynamasını beklemiyorum. pic.twitter.com/SpOn7jvUBn — Sports Digitale (@SportsDigitale) October 25, 2024

Galatasaray-Beşiktaş maçı pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak.