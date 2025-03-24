Beşiktaş’a derbi öncesi iyi haber geldi

Beşiktaş, milli arayı hazırlık maçı yaparak geçirdi. Siyah beyazlılar Galatasaray derbisi hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya Beşiktaş’ın yıldız oyuncuların sakatlıkları damga vurdu.

Maçta sakatlanan Rafa Silva ve Chamberlain oyuna devam edemedi. 2 oyuncunun sakatlığı derbi öncesi teknik heyeti endişelendirdi.

2 oyuncunun sağlık durumu henüz belirsizliğini korurken daha önce sakatlıkları bulunan Svensson ve Mert Günok’tan iyi haber geldi. 2 oyuncunun Galatasaray debisinde sahada olmalarına bir engel bulunmadığı öğrenildi.

GOLCÜLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR

Öte yandan Beşiktaş’ta derbi öncesi golcülerin formsuzluğu dikkat çekiyor. Teknik Direktör Solskjaer, Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile özel olarak ilgileniyor. Norveçli teknik adam 3 forvet oyuncusunun hem fiziksel güçlerini kazanmaları hem de son vuruşlarını daha iyi hale getirmeleri için özel çalışmalar yaptırıyor.

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maçı 29 Mart’ta oynanacak.