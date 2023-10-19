Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber

Beşiktaş, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ın sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın 18 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

(AA)