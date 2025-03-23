Beşiktaş’a derbi öncesi sevindiren haber

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’a derbi öncesi sevindiren haber

Milli ara sonrası Galatasaray’ı ağırlayacak Beşiktaş’a sevindiren haber geldi. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan 2 oyuncunun dev maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Beşiktaş, Süper Lig’de verilen milli ara sonrası Galatasaray’ı ağırlayacak. Siyah beyazlılar ezeli rakibini mağlup ederek ligi üçüncü sırada bitirmek için avantaj yakalamayı hedefliyor.

Siyah beyazlılara kritik maç öncesi sevindiren haber geldi. Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılan kaleci Mert Günok'un sakatlığının çok ciddi olmadığı ve milli ara sonrası oynanacak derbi karşılaşmasına kadar kadar iyileşmesinin beklendiği dile getirildi.

Uzun süredir sakatlığı devam eden Norveçli oyuncu Jonas Svensson'un, 29 Mart’ta oynanacak derbiye kadar tamamen iyileşeceği ve ilk 11’de forma giymesinin beklendiği kaydedildi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

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