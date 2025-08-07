Beşiktaş'a dünya yıldızı sol kanat!

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim için daha takip başladı. Hücum hattında kanatlara mutlaka takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Raheem Sterling ismi öne çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA RAHEEM STERLING SESLERİ

Chelsea'nin gözden çıkardığı ve kadro listesinden bile sildiği deneyimli futbolcu, yeni bir kulüp arayışına girdi. Bu kapsamda Sterling, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Siyah-beyazlıların şu anda 30 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın yanı sıra West Ham ile Fulham'ın resmi temasları sıklaştırdı. Sterling'in ise kariyerine hangi ülkede devam etmeye karar veremediği ve İngiltere dışında farklı bir ülkede oynamayı düşünebileceği kaydedildi.

