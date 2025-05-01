Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (2 Mayıs) saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'de 4 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş'a Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi. Deneyimli stoper, Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında yer aldı.

Salı günkü antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Bugün Gabi antrenmana çıkmayacak, Emirhan da. Felix ilk defa antrenmanlara çıkıyor ve hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım Gabriel Paulista ve Emirhan hazır olur. İkisinden emin değilim. Teknik direktör olarak bunlara hazır olmanız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da diğer oyunculara oynama imkanı veriyor." açıklamasında bulunmuştu.

Paulista, siyah-beyazlı takımın ligde son oynadığı 5 maçta 90 dakika sahada kalmıştı. beIN Sports'ta yer alan haberde Paulista'nın derbide kadroda olmasının beklendiği, son kararı Ole Gunnar Solskjaer'in vereceği belirtildi.