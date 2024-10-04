Beşiktaş’a geçit vermeyen kaleci rekor kırdı

Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin en dikkat çeken ismi kaleci Kaua Santos oldu. Brezilyalı kaleci, kalesini adeta gole kapatarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

21 yaşındaki kaleci, dün akşamki performansı ile bir rekora imza attı. Santos, yaptığı 10 kurtarış ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde bir maçta en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Immobile'nin penaltı vuruşunda topu kornere çelen Santos, 6. dakikada Ndour, 37. dakikada Rafa Silva, 45+1. dakikada Immobile ve 85. dakikada Salih Uçan'ın çıkardığı şutlarda, 86. dakikada ise Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda gole izin vermedi.

ANİDEN A TAKIMA YÜKSELTİLDİ



Alman ekibinin Flamengo U20'den aldığı Kaua Santos, Kevin Trapp sakatlanana kadar Frankfurt'un yedek takımıyla bölgesel ligde oynadı. Trapp sakatlandıktan sonra 5 maça çıkan Kaua Santos, 2. kez bir maçta kalesini gole kapattı.