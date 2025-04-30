Beşiktaş’a Gedson Fernandes şoku! Yönetim köşeye sıkıştı

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş’a Gedson Fernandes şoku! Yönetim köşeye sıkıştı

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisinin tamamını alma girişiminde büyük bir şokla karşılaştı. Benfica’nın son teklifi reddetmesi ve Portekiz devinin son planı siyah beyazlı yönetimi köşeye sıkıştırdı.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadroda ciddi bir değişim süreci yaşamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, kadroda tutmak istediği isimler için de girişimlerde bulunurken bu noktada Gedson Fernandes'in durumu merak ediliyor.

Fanatik’te yer alan habere göre, Gedson Fernandes'in bonservisinin kalan yüzde 50'lik bölümünü almak adına Benfica ile temaslara başlamıştı. Portekiz ekibinden olumsuz geri dönüş geldi. Benfica, Beşiktaş'ın Gedson'un bonservisinin yüzde 50'lik kalan bölümünü almak adına yaptığı teklifi reddetti. Bu gelişme yönetimi de köşeye sıkıştırdı.

BENFICA'NIN RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN PLANI

Portekiz ekibinin Beşiktaş'ın teklifini reddetmesinin arkasında farklı bir plan yer alıyor. Benfica, Gedson'dan daha yüksek kazanç elde etmek istiyor. Bu doğrultuda Benfica'nın Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediği öğrenildi.

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş'ta hücum anlamındaki etkinliğiyle de dikkat çekmiş durumda. Takımının forması altında bu sezon 45 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 10 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Gedson'un sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

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