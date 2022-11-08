Ameliyat olan Ghezzal'dan flaş açıklama

Sakatlığı nedeniyle ABD'ye giderek ameliyat olan Beşiktaşlı Ghezzal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ghezzal şu ifadeleri kullandı:

"Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere."