Beşiktaş'a gol attı, saldırıya uğradı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Beşiktaş, mücadeleden 4-2 mağlup ayrılarak rövanş öncesi şansını mucizelere bıraktı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibinde 67 ile 90+5. dakikalarda 2 gol atan 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Kevin, maçtan sonra Beşiktaş taraftarının kendisine attığı hakaret mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "2025..." notunu düşen futbolcuya mesajlarda maymun ve muz emojileri atıldı.

İki takım arasında rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak.