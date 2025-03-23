Beşiktaş’a hazırlık maçında 2 şok!

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Beşiktaş’a hazırlık maçında 2 şok!

Beşiktaş’ın İstanbulspor’a mağlup olduğu hazırlık maçında 2 şok yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız oyuncuları Galatasaray derbisi öncesi sakatlandı.

Beşiktaş, milli arada oynadığı hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakada siyah beyazlı takım adına iki talihsizlik sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.

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Siyah beyazlılarda 2. yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi. İki oyuncunun sağlık durumları henüz belirsizliğini koruyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

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