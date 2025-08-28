Beşiktaş, Lausanne'a yenilerek Konferans Ligi’nden elendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Lausanne-Sport’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.
29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
46. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahanın sol tarafında taç çizgisine yakın noktada Lausanne forması giyen Soppy'ye kayarak müdahale eden Uduokhai, hakem Jakob Kehlet tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
57. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Diakite, topun kontrolünü kaybetti. Ndidi'nin hatası sonrasında altıpasın önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Lekoueiry'nin şutunda kaleci Mert Günok topun ağlarla buluşmasını engelledi.
64. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte ceza sahası sağ çaprazından Ndidi'nin kale önüne indirdiği topa arka direkte Abraham dokunamadı ve meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
68. dakikada Lekoueiry'nin ceza sahasının hafif sağ çaprazından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, uçarak meşin yuvarlağı tokatladı.
85. dakikada Lausanne kontratağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Ajdini'nin şutunda top Orkun Kökçü'ye de çarparak az farkla kornere gitti.