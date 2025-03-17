Beşiktaş’a Isco transferinde rakip çıktı: Premier Lig kulübü ısrarla istiyor

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Isco ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon forma giydiği Real Betis’te adeta yeniden doğan tecrübeli oyuncuya Premier Lig’den talip çıktı. Ara transferde Rashford ve Asensio’yu kadrosuna katan Aston Villa, sezon sonunda ise Isco’yu renklerine bağlamak istiyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Iso’yu ısrarla istiyor. İspanyol teknik adam, tecrübeli oyuncunun oyun sistemine çok uyacağın belirterek Isco’yu ısrarla istediğini kaydetti.

Aston Villa Sportif Direktörü Monchi’nin Isco için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Gelen haberlere göre İspanyol yıldız kendisini rahat hissettiği Betis’ten ayrılmak istemese de Aston Villa’dan gelecek teklifi değerlendirebileceği belirtiliyor.

Transfer dömeninde adı zaman zaman Beşiktaş'la da anılan Isco'nun gelecek yaz Real Betis'ten ayrılabileceği ileri sürüldü.

Isco'nun geleceğine ilişkin müzakerelerin önümüzdeki haftalarda ilerlemesi beklenirken, futbolcunun Aston Villa'nın teklifini kabul edip etmeyeceği bir süre daha gündemi meşgul edeceğe benziyor.

Real Betis ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Isco, bu sezon 19 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.