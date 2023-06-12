Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı

Beşiktaş, transfer listesine Geoffrey Kondogbia'yı almıştı.

Bu transfer için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a Fransa'dan talip çıktı.

LENS İSTİYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Lens, yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

Haberde, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Lens'in, eski oyuncusu için Atletico Madrid'e teklifte bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Atletico Madrid, Kondogbia için 5 milyon euro civarlarında bir bonservis istiyor.

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 asist yaptı.