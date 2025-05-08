Beşiktaş'a kötü haber! Tüm planlar altüst oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a kötü haber! Tüm planlar altüst oldu

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Monaco'ya kiraladığı Al-Musrati sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılarda kurulan hayaller adeta suya düştü. İşte detaylar...

Bu sezonu kupasız geçen Beşiktaş'ta sezon başında rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Mısırlı orta saha Al-Musrati bekleneni verememiş ve devre arasında Fransız ekibi Monaco'ya kiralanmıştı. Kırmızı-beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanıp, kullanmayacağı da netleşti.

AL-MUSRATI BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Monaco'nun, Saint-Etienne ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Al Musrati sezonu kapattı. Yıldız oyuncunun, ligin geri kalanında forma giymesinin beklenmediği aktarıldı. Ligue 1 ekibinin, Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

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TRANSFER PLANLARINI BOZDU

Önümüzdeki sezon yapılacak transferler için Al-Musrati'den ciddi bir bonservis bedeli bekleyen Beşiktaş'ta, bu haberden sonra morallerin bozulduğu öğrenildi. Monaco'nun, Musrati'nin tapusunu almaması Kara Kartal'ın transfer listesindeki isimlerin değişmesine neden olacak.

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