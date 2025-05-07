Beşiktaş'a kötü haberler bitmiyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a kötü haberler bitmiyor!

Siyah beyazlılar Salih Uçan ve Emirhan Topçu'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Topçu Adana Demirspor maçında da forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Emirhan Topçu'ya yapılan MR sonucunda uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

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