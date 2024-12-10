Beşiktaş’a kritik maç öncesi müjdeli haber

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Bodo/Glimt maçına odaklandı.



Bodo/Glimt deplasmanı öncesi Beşiktaş'a bir iyi ve bir kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda derbide sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, takıma geri döndü.



Derbide sakatlık yaşayan bir başka isim olan Emirhan Topçu'nun ise Bodo/Glimt maçında oynama ihtimali düşük. Savunmada eksikler bulunan Beşiktaş'ta 24 yaşındaki Emirhan'ın sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak sahada olma ihtimali bulunuyor.



Beşiktaş, Bodo/Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.