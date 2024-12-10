Beşiktaş’a kritik maç öncesi müjdeli haber

Düzenleme: Kaynak: TRT Spor
Beşiktaş’a kritik maç öncesi müjdeli haber

Beşiktaş’a UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Bodo Glimt maçı öncesi müjdeli haber geldi. Siyah beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç takıma döndü.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Bodo/Glimt maçına odaklandı.

Bodo/Glimt deplasmanı öncesi Beşiktaş'a bir iyi ve bir kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda derbide sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, takıma geri döndü.

Derbide sakatlık yaşayan bir başka isim olan Emirhan Topçu'nun ise Bodo/Glimt maçında oynama ihtimali düşük. Savunmada eksikler bulunan Beşiktaş'ta 24 yaşındaki Emirhan'ın sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak sahada olma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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