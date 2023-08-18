Beşiktaş'a Malinovskyi'den kötü haber

Uzun süredir ismi Beşiktaş ile anılan Ruslan Malinovskyi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında geçen habere göre; İtalya Serie A ekibi Genoa, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu kaydedilen haberde Genoa'nın 10 milyon euro bonservis karşılığında oyuncuyu kadrosuna katacağı ifade edildi.

Ayrıca Ukraynalı futbolcunun İtalya'ya geldiği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

30 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya gibi formaları terletti.