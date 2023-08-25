Beşiktaş'a Massuaku'dan kötü haber

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanan Beşiktaş'ın sol beki Massuaku'nun sağlık durumu belli oldu.

KAYNAK: AA
Beşiktaş'a Massuaku'dan kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

(AA)

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