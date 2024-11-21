Beşiktaş’a Muçi’den kötü haber geldi

Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna ile oynadığı maçta sakatlanan Ernest Muçi'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada Muçi'nin tedavisine başlandığı belirtilip, "Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi’nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır." denildi.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Ernest Muçi bu sezon 14 maçta forma giydi. Muçi bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.