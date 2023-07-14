Beşiktaş'a müjdeli haber: Ajax Tadic ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ın transfer etmek için uğraştığı Tadic ile ilgili siyah-beyazlılara güzel haber geldi.

Hollanda ekibi Ajax, Dusan Tadic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Veda konuşması yapan Dusan Tadic, "Kulüpten ayrılma kararı vermek çok zor oldu. Ancak bunun doğru an olduğuna inanıyorum. Yeni bir başlangıç ​​yapmanın sadece benim için değil, kulüp için de doğru olduğunu düşünüyorum. Ajax'ta elde ettiğim başarılar ve kutladığımız başarılar bana kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım tarif edilemez bir duygu veriyor. Burada geçirdiğim harika zamanlar için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana kalırsa bu son bir veda değil. Sonsuza dek bir Ajax oyuncusu olacağım ve yakında farklı bir koç olarak Amsterdam'a dönmeyi umuyorum." dedi.

Dusan Tadic'in kısa süre içinde Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.

Ajax formasıyla 241 maça çıkan Dusan Tadic 105 gol atarken, 112 asistlik katkı sağladı.