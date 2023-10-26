Beşiktaş'a ne oluyor? Bodo Glimt farkı 2'ye çıkardı!

Beşiktaş, Norveç'te şok yaşamaya devam ediyor.
Bodo Glimt, 58. dakikada Moumbagna'nın attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi.
ÜÇÜNCÜ GOL İPTAL EDİLDİ
Bodo Glimt, üçüncü golü de buldu ancak atılan gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Bodo Glimt, Beşiktaş karşısında durumu 2-0'a getirdi.
Beşiktaş, Norveç'te şok yaşamaya devam ediyor.
Bodo Glimt, 58. dakikada Moumbagna'nın attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi.
ÜÇÜNCÜ GOL İPTAL EDİLDİ
Bodo Glimt, üçüncü golü de buldu ancak atılan gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.