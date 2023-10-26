Beşiktaş'a ne oluyor? Bodo Glimt farkı 2'ye çıkardı!

Bodo Glimt, Beşiktaş karşısında durumu 2-0'a getirdi.

Beşiktaş'a ne oluyor? Bodo Glimt farkı 2'ye çıkardı!

Beşiktaş, Norveç'te şok yaşamaya devam ediyor.

Bodo Glimt, 58. dakikada Moumbagna'nın attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi.

ÜÇÜNCÜ GOL İPTAL EDİLDİ

Bodo Glimt, üçüncü golü de buldu ancak atılan gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

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