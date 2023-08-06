Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber

Beşiktaş'ın transfer etmek için uğraş verdiği Nicolas Pepe'den kötü haber geldi.

Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna katmak istediği Nicolas Pepe ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Pepe'nin Arsenal ile olan sözleşmesini fesh etmeyi bekleyen Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Sercan Dikme'nin haberine göre, 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile yaptığı fesih görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı.

Bu sebeple Pepe ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler tıkandı.

Yaşanan bu gelişme sonrası siyah-beyazlı ekip, menajerler tarafından önerilen diğer oyunculara yöneldi.

Fildişili oyuncu Nicolas Pepe, kariyerinde; Stade Poitevin Angers, Orleans, Lille, Arsenal ve Nice gibi takımların formasını giydi.

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