Beşiktaş'a Onana'dan müjdeli haber. Ezeli rakiplerine kaptırmadı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana transferini bitirmeye yakın.

Beşiktaş'a Onana'dan müjdeli haber. Ezeli rakiplerine kaptırmadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren ve gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarında atağa kalktı.

Dusan Tadic'i Fenerbahçe'ye ve Halil Dervişoğlu'nu da Galatasaray'a kaptıran Siyah Beyazlılar, kadro planlamalarında vites arttırdı.

Lyanco için Southampton ile anlaşan Beşiktaş, Jean Onana transferi için de anlaşma sağladı.

Beşiktaşlı yöneticiler, 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştığı ve oyuncuyla da anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Transferde anlaşma sağlamasının ardından Jean Onana, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı.

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